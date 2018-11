Presidente electo de Brasil se reúne con asesor de Trump en Rio de Janeiro

El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, recibió este jueves en Rio de Janeiro a John Bolton, asesor de Seguridad Nacional del Gobierno de Estados Unidos, marcando el primer encuentro de alto nivel entre ambas administraciones.

En la reunión, que lanza una clara señal de acercamiento entre Washington y la futura administración de Brasilia, estuvieron presentes figuras que integrarán el gobierno de Bolsonaro, como el ministro de Relaciones Exteriores designado, Ernesto Araújo; el futuro jefe del gabinete de Seguridad Institucional, general Augusto Heleno, y quien será el titular de la cartera de Defensa, general Fernando Azevedo e Silva.

Bolton llegó a las 07:00 (hora local) al encuentro, que tuvo lugar en la residencia del presidente electo brasileño en Rio de Janeiro. Una vez finalizada la reunión, se retiró del lugar sin hacer declaraciones a la prensa, pero una hora después compartió fotografías en Twitter.

“Disfruté una amplia y productiva discusión con el presidente electo de Brasil Bolsonaro y su equipo de seguridad”, escribió.

Enjoyed a wide-ranging, very productive discussion w/ Brazil’s President-elect Bolsonaro & his national security team. I extended an invitation from Pres. Trump for @JairBolsonaro to visit the US. We look forward to a dynamic partnership w/ Brazil. pic.twitter.com/KrGF7mYDaA

