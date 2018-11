Estados Unidos sanciona a la esposa del presidente de Nicaragua

La vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, y el asesor de seguridad nacional del presidente Daniel Ortega, Néstor Moncada, fueron sancionados económicamente este martes por Estados Unidos, señalados de corrupción y abusos contra los derechos humanos en el país centroamericano.

Las sanciones bloquean todos los bienes y activos bajo jurisdicción de Estados Unidos de Murillo y Moncada, e impiden a personas y entidades estadounidenses hacer negocios con ellos.

El Departamento del Tesoro estadounidense dijo que las medidas fueron tomadas de conformidad con un decreto del presidente Donald Trump, que declara una “emergencia nacional” para enfrentar la violenta respuesta del gobierno de Ortega a las protestas antigubernamentales que estallaron en abril, y que según grupos humanitarios han dejado más de 300 muertos.

“Esta administración está comprometida a responsabilizar al régimen de Ortega por las protestas violentas y la corrupción generalizada que han llevado a la muerte de cientos de nicaragüenses inocentes y han destruido su economía”, dijo por medio de un comunicado el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.

Treasury sanctions Nicaragua’s Vice President/First Lady Rosario Maria Murillo De Ortega & National Security Advisor Nestor Moncada Lau under new @POTUS EO addressing pervasive corruption, serious human rights abuse & violence in Nicaragua. https://t.co/9Np2i55kEZ

— Treasury Department (@USTreasury) November 27, 2018