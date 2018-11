Congresista Norma Torres gana la reelección en California

La congresista estadounidense de origen guatemalteco, Norma Torres, se llevó el martes una importante victoria en el marco de las elecciones legislativas de Estados Unidos, tras derrotar a su rival republicano, Christian Valiente, y así adjudicarse un segundo período consecutivo representando al distrito 35 de California ante la Cámara de Representantes.

BREAKING: Democrat Norma Torres wins re-election to U.S. House in California's 35th congressional district. #APracecall at 9:56 p.m. PST. @AP election coverage: https://t.co/miEWlbTVZW #Election2018 #CAelection

— AP Politics (@AP_Politics) November 7, 2018