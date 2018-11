Tras legislativas, Trump dice que espera poder trabajar junto a los demócratas

En su primera aparición ante la prensa luego de las elecciones legislativas en Estados Unidos, el presidente Donald Trump habló sobre la victoria de los demócratas en la Cámara de Representantes, y recalcó su intención de trabajar con ellos de cara a los últimos dos años de su mandato.

“Ojalá podamos trabajar juntos el próximo año para seguir cumpliendo con el pueblo estadounidense”, dijo Trump, señalando que ambos partidos podrían buscar soluciones en temas como la salud, la infraestructura, el comercio y el crecimiento económico.

Según las proyecciones del diario The New York Times, los demócratas tienen 229 escaños de los 435 que hay en la Cámara de Representantes.

Pese a que dijo no estar de acuerdo “con muchas de las políticas” de sus opositores, admitió “admirar” su “cohesión de grupo”.

También felicitó en reiteradas ocasiones a la jefa de los demócratas en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, sobre quien opinó “ha hecho un gran trabajo”.

Según Drew Hammill, de la oficina de la líder demócrata, el mandatario incluso llamó al despacho de Pelosi para “ofrecer sus felicitaciones”.

“Reconoció que un líder debe llamar al bipartidismo”, dijo Hammill.

President Trump called Leader Pelosi at 11:45 p.m. this evening to extend his congratulations on winning a Democratic House Majority. He acknowledged the Leader’s call for bipartisanship in her victory remarks.

— Drew Hammill (@Drew_Hammill) November 7, 2018