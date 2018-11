Divisiva era Trump lleva récord de mujeres al Congreso

Un número récord de representantes femeninas fueron elegidas el martes a la Cámara de Representantes de Estados Unidos, casi dos años después de que las mujeres se lanzaran a las calles para protestar en contra de la toma de posesión de Donald Trump.

Para el miércoles por la mañana, al menos 99 mujeres iban a ocupar escaños en la Cámara baja, superando la marca previa de 84.

Según datos compilados por AP, 237 mujeres fueron candidatas a la Cámara de Representantes por uno de los partidos grandes este año.

Entre las nuevas legisladoras está Jennifer Wexton, una senadora estatal de Virginia que derrotó a la representante republicana Barbara Comstock. Y Alexandria Ocasio-Cortez, la exorganizadora de campaña de Bernie Sanders que ganó una primaria demócrata contra un establecido líder del partido en Nueva York.

Las ganancias logradas por las mujeres en las elecciones fueron el toque final en una campaña que ha sido definida por la energía de las mujeres.

No solamente las mujeres se presentaron como candidatas a una tasa sin precedentes, varias derrotaron a hombres blancos en las primarias de sus partidos. Movilizaron su apoyo a nivel de base y tuvieron un mayor papel como donantes que en precios ciclos electorales.

Hubo además una brecha histórica que mostró a las mujeres dando un respaldo mucho mayor a los demócratas que a los republicanos.

De acuerdo con VoteCast, las mujeres votaron en proporción considerablemente mayor en favor de su candidato demócrata al Congreso: Aproximadamente, 6 de cada 10 votaron por un demócrata.

Los hombres, en contraste, estuvieron más divididos en sus votos.

En sus discursos de victoria electoral en todo el país, las mujeres reconocieron el carácter histórico de la ocasión.

“Estoy muy honrada por compartir las boletas y el escenario con las muchas mujeres visionarias y atrevidas que alzaron sus manos para ser candidatas a cargos públicos”, dijo Ayanna Pressley, que se convirtió en la primera mujer negra en ser elegida al Congreso por Massachusetts.

When it comes to women of color candidates, folks don’t just talk about a glass ceiling – what they describe is a concrete one.

WE broke that concrete wide open. https://t.co/3EUbrZ1wY5

— Ayanna Pressley (@AyannaPressley) November 7, 2018