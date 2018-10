Diputado Alejos insiste en que fueron violentados sus derechos

Por medio de un comunicado, el diputado Felipe Alejos Lorenzana se manifestó acerca de las acciones legales que se siguen en su contra por el caso "Traficantes de influencias", en el cual se solicitó que le fuera retirado el derecho de antejuicio.

Este viernes 19 de octubre el congresista debía acudir al despacho del magistrado Jorge Valladares en la Sala Cuarta de Apelaciones del Ramo Penal, quien fue nombrado como juez pesquisidor en su contra.

La nota que el diputado hizo pública comienza haciendo mención a la Constitución Política de la República de Guatemala y las leyes, las cuales le permiten defenderse en el plano legal.

"La Constitución y las leyes de nuestro país garantizan el derecho a la legitima defensa y esas son las acciones que mis abogados están presentando y de ningún modo pretenden evitar que yo me presente ante el juez. Me voy a presentar. Pero mis derechos no pueden seguir violentandose como se ha hecho desde el día en que se presentó la solicitud de retiro de mi inmunidad", afirmó.