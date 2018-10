Trump lanza una dura advertencia a Honduras si no frena caravana de migrantes

El presidente Donald Trump advirtió este martes al Gobierno de Honduras que si no detiene de inmediato la caravana de migrantes que partió desde el fin de semana rumbo a Estados Unidos, tomará la decisión de suspender la ayuda económica a ese país centroamericano.

A través de un mensaje en su cuenta de Twitter (@realDonaldTrump), el mandatario norteamericano señaló que ya informó de la medida a su homólogo hondureño, Juan Orlando Hernández.

“¡Los Estados Unidos han informado firmemente al presidente hondureño que si la gran caravana de personas que se dirige al país no es detenida y devuelta a Honduras, no habrá más dinero ni ayuda a Honduras, con efecto inmediato!”, tuiteó Trump.

The United States has strongly informed the President of Honduras that if the large Caravan of people heading to the U.S. is not stopped and brought back to Honduras, no more money or aid will be given to Honduras, effective immediately!

