Trump y López Obrador conversan sobre migración de Centroamérica

A través de una publicación en su página de Facebook, el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que conversó este miércoles con el mandatario estadounidense, Donald Trump, para hablar del nuevo Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (AEUMC; USMCA, por sus siglas en inglés).

Según el político mexicano, este tratado implica inversiones, estabilidad económica y financiera.

Por su parte, Trump se refirió en su cuenta de Twitter a la charla con López Obrador (AMLO, como se le conoce en México por sus siglas), calificándola de “gran llamada”. “¡Trabajaremos bien juntos!”.

Just spoke to President-Elect Andres Manuel Lopez Obrador of Mexico. Great call, we will work well together!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 3, 2018