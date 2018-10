Trump ataca al New York Times por investigación sobre presunta evasión fiscal

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió el miércoles con ironía a la investigación del New York Times, según la cual él habría recibido 400 millones de dólares de sus padres a través de los años. No obstante, gran parte de ese dinero habría sido obtenido a través de esquemas de evasión fiscal, según el diario estadounidense.

En su reacción en Twitter, el mandatario acusó al diario de publicar “una pieza agresiva muy vieja, aburrida y repetida sobre mí”. “En suma, esto significa que el 97 % de sus historias sobre mí son malas ¡Nunca se recuperaron de su error electoral!”, añadió.

The Failing New York Times did something I have never seen done before. They used the concept of “time value of money” in doing a very old, boring and often told hit piece on me. Added up, this means that 97% of their stories on me are bad. Never recovered from bad election call!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 3, 2018