Trump: el nuevo pacto con México y Canadá es el “más importante” en la historia de EE. UU.

En conferencia de prensa desde Washington el lunes, el presidente Donald Trump celebró el nuevo Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (AEUMC, y USMCA, por sus siglas en inglés), concluido el domingo para reemplazar el TLCAN, calificándolo como el "más importante" en la historia de Estados Unidos.

Se trata del “acuerdo comercial más importante que hemos hecho hasta ahora”, dijo el mandatario estadounidense.

Hablando en la Rosaleda de la Casa Blanca, el mandatario afirmó que “sin los aranceles no estaríamos hablando de un acuerdo”, en referencia a una oleada de impuestos al acero y aluminio que importa Estados Unidos.

Opinó, además, que esos gravámenes han atraído a socios comerciales a la mesa de negociaciones, y afirmó que también están haciendo que la Unión Europea (UE), Japón y Corea del Sur busquen nuevos acuerdos comerciales.

El nuevo acuerdo otorga a los agricultores y granjeros estadounidenses más acceso al mercado lácteo de Canadá, pero también mantiene el proceso de resolución de disputas del TLCAN, que Washington quería disolver y ofrece a Ottawa protecciones en caso de que Trump quiera proseguir con sus planes de imponer aranceles a los vehículos, camiones y autopartes importadas por Estados Unidos.

“¡Felicitaciones a México y Canadá!”, tuiteó Trump el lunes por la mañana, señalando que el acuerdo “resuelve las muchas deficiencias y errores del TLCAN; abre enormemente los mercados; reduce las barreras comerciales para Estados Unidos y unirá a las tres grandes naciones, en competencia con el resto del mundo”.

Congratulations to Mexico and Canada!

Por su parte, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, afirmó el lunes que era “un buen día para Canadá”.

A good day for Canada & our closest trading partners. More tomorrow… https://t.co/qOowhvYW2B

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) October 1, 2018