CICIG ratifica antejuicio contra el Presidente ante comisión pesquisidora

Delegados de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) se presentaron este martes al Congreso de la República para ratificar el antejuicio contra el presidente Jimmy Morales ante la comisión pesquisidora que conoce el expediente.

El mandatario es señalado, en su calidad de secretario general del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), por supuesto financiamiento electoral ilícito, ya que se determinaron irregularidades en el manejo de los fondos para la campaña de 2015 de esa organización política.

Los representantes de la CICIG iniciaron con la exposición del contenido del expediente de este caso. “Estos son los datos que emergen de nuestra investigación y son pagos reales que se realizaron”, dijo uno de ellos ante los legisladores.

Según las declaraciones de Paulina Paiz se menciona a Luis Rodrigo Arenas Echeverría, Fundación G, MCN y un grupo de empresarios que se reunieron con Jimmy Morales pic.twitter.com/4QrVITCHex — Joel Maldonado (@JMaldonado_PN) October 2, 2018

En tanto, el legislador Rudy Pereira, de la bancada FCN-Nación, cuestionó en varias ocasiones al delegado y resaltó que si el Tribunal Supremo Electoral ha dicho “por escrito” qué debe reportar un partido y señala que es solo fiscales de mesa, eso no incluye algún pago a “coordinadores, auxiliares, amigos” u otras personas. “Mi pregunta es si atendemos a eso, ¿fiscalizamos el pago de fiscales?”, dijo.

La CICIG aclaró entonces que en la primera vuelta electoral, el pago que se realiza a través de la entidad Nova Servicios no es exclusivo para fiscales, sino que son aportes que el partido decidió no recibir en su cuenta oficial, sino que decide recibirlo en la cuenta de esa empresa.

“Tanto es que con este dinero de las aportaciones de los empresarios no se pagan exclusivamente fiscales, sino que se utiliza el dinero también para realizar pagos de artes gráficas”, señaló.

Además, expuso a la comisión que hay una diferencia entre aportación dineraria y no dineraria, y en este caso la aportación a Nova Servicios fue dineraria. “Quiere decir que el partido una vez que el dinero llegó a esa empresa lo utiliza como mejor cree”.

Después de varias preguntas por los diputados, se le permite a la CICIG explicar las conclusiones de la investigación para presentar la solicitud de antejuicio contra Morales , donde explica sobre las reuniones del 19, 25 y 26 de agosto de 2015 pic.twitter.com/3cl9UraiJB — Joel Maldonado (@JMaldonado_PN) October 2, 2018

“Me confunde un poco con lo que nos dice el MP, porque dice que se pagaron fiscales de mesa en primera vuelta. Ya usted me aclaró que lo que están verificando es que se dio dinero, al final no saben ni para qué, si fue para fiscales o no, pero se dio dicen ustedes”, le dijo Pereira.

Resaltó que sus constantes preguntas son para aclarar la información. “Nosotros tenemos que tener el fundamento de que esto no sea ni espurio, ni político ni ilegítimo”.

“Nosotros no vamos a sentenciar, únicamente vamos a recomendar lo que consideremos que percibimos de lo que ustedes nos cuentan. No estoy prejuzgando si sea o no sea cierto, si es o no culpable, eso no es cosa de nosotros”, manifestó el legislador de la bancada oficialista.

También cuestionó los señalamientos que se hacen con relación a que habrían aportes que se utilizaron para capacitaciones para los entonces candidatos Jimmy Morales y Jafeth Cabrera.

El diputado puntualizó que Rodrigo Arenas, señalado en este caso, le dijo ayer a la comisión que él también asistió a esa capacitación y que fue invitado a la misma. En ese sentido, afirmó que eso significa que el curso no fue solo para Morales y Cabrera y que no fue solicitado por ellos o el partido, sino que se trató de una invitación.