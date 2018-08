Integrantes de pesquisidora aseguran que actuarán con objetividad en antejuicio contra el Presidente

Cuatro de los cinco integrantes de la comisión pesquisidora que conocerá el antejuicio contra el presidente Jimmy Morales participaron este miércoles en una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, en donde dieron a conocer sus pronunciamientos con relación al tema.

Los legisladores Luis Fernando Montenegro, de Encuentro por Guatemala (EG), y quien preside la comisión; Carlos Nájera Sagastume, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), secretario; y Boris España Cáceres, independiente, vocal tercero, estuvieron en cabina. Mientras que Rudy Pereira Delgado, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), vocal segundo, brindó sus argumentos por la vía telefónica.

Los entrevistados coincidieron en que actuarán de forma objetiva, transparente y basándose únicamente en la ley, para llevar a cabo las pesquisas y emitir el informe que remitirán al pleno, y que trabajarán sin bandera partidaria en este proceso.

La comisión fue dada a conocer ayer durante la sesión plenaria, en donde se utilizó una tómbola para establecer por medio de sorteo los nombres de quiénes la integrarían. A los diputados se les cuestionó sobre cuál fue su pensamiento al ser nombrados.

A Montenegro no le dejó de sorprender el momento en el que se pronunció que él sería el primer integrante, y por lo tanto el presidente, aunque es la segunda vez que le corresponde en esta legislatura, ya que anteriormente presidió una comisión pesquisidora contra un magistrado. Para el parlamentario esto significa una gran oportunidad y responsabilidad.

“No es un tema común que sucede en la historia de Guatemala y se debe tomar con la mente clara, responsabilidad y transparencia para superar la crisis que vive en el país”, expresó.

Por su parte, Nájera recordó que durante mucho tiempo en el que ha integrado el Congreso no le correspondió integrar alguna comisión pesquisidora y se comprometió a trabajar como la ley lo indica.

Relató que cuando escuchó su nombre comprobó lo que desde hace dos días presentía, pues creía que le “iba a tocar” ser parte de este proceso y se lo había comentado a su equipo de trabajo.

“Es impresionante, después de 18 años haberme tocado la chibolita. Tenemos una gran responsabilidad y gran oportunidad de poder llevar a cabo ese trabajo tan importante que la Constitución y el pueblo de Guatemala nos manda”, señaló.

Mientras que España no lo ve como oportunidad ni un reto, sino como una responsabilidad y como parte de las funciones que tiene un parlamentario. “Debemos ser objetivos en la toma de decisiones, ver y escuchar a cada una de las partes para tomar con sabiduría la mejor decisión”, dijo.

En tanto, Pereira expresó que aunque pertenezca a la bancada de FCN-Nación, la presión la tienen los cinco diputados que integran la comisión, no solo él, pues los ojos de todos los ciudadanos guatemaltecos están puestos en ellos.

“En este momento no estamos representando a ningún partido, sino que somos parte de los 158 diputados”, manifestó con relación a que actuará conforme a los intereses nacionales y basado en ley, no para beneficiar al partido oficialista ni a nadie.

Los diputados detallaron que por ahora no han tenido ninguna reunión como comisión, aparte de la conferencia de prensa que se llevó a cabo ayer. Además, adelantaron que será el viernes cuando les sea entregado el expediente relacionado con el antejuicio de Morales, el cual consta de 5 mil folios.

Aseguraron que los encuentros de la pesquisidora se realizarán en el Congreso y de forma pública, y que su investigación no tiende a determinar ni la culpabilidad ni la inocencia del funcionario, sino consistirá en establecer la veracidad de los hechos señalados.

Partidos señalados

El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) han presentado en los últimos meses los resultados de investigaciones que muestran indicios de que diferentes partidos políticos habrían recibido financiamiento electoral ilícito.

Entre los señalados se encuentran la UNE, FCN-Nación y Encuentro por Guatemala. Tomando en cuenta ello, se les preguntó a los integrantes de la pesquisidora si esta situación influirá en la postura que tomarán para emitir el informe del antejuicio contra Morales.

Montenegro resaltó que se debe separar la función que tienen como comisión pesquisidora, pese a que “no cabe duda” que le duele lo que está ocurriendo con su partido, pero es un tema diferente.

“Estoy convencido de que mi papel es desligarme de mi camisola partidaria, de los intereses personales y convertirme en lo que corresponde, es decir, en los intereses del país”, manifestó.

Nájera resaltó que como legisladores, según la Constitución, deben actuar de conformidad con la ley. “En ese sentido, me da pena lo que está ocurriendo con algún colega mío en el partido; sin embargo, no tiene nada que ver el tema que nos ocupa en este momento, que es la pesquisa del presidente, con un tema particular de un compañero de la UNE”, manifestó.

Boris España, quien es independiente, señaló que el que haya varios organizaciones señaladas de irregularidades en la recepción de fondos desnuda la realidad de los partidos políticos en Guatemala y los beneficios que han recibido los financistas.

Según el legislador, el tema de fondo es analizar cuántos favores se pagaron o se siguen pagando a cambio de los fondos que se habrían dado para financiar la campaña de Morales. Añadió que esa problemática involucra a diferentes organizaciones políticas y “es un mal que ha descalabrado la democracia en nuestro país”.

Pereira coincidió en indicar que este mal no es de ahora, sino de muchas campañas atrás. “Se debe estudiar si hay responsabilidades por pagar, no puedo opinar si ni siquiera he recibido el expediente del antejuicio contra Morales”, detalló.