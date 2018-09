FOTOS. La primera ministra de Nueva Zelanda llevó a su bebé a la Asamblea de la ONU

Esta semana dio inicio en Nueva York la 73º Asamblea General de la ONU, jornada que estuvo marcada por los intensos discursos de varios líderes mundiales y por algunos momentos curiosos que se salieron del protocolo durante las sesiones.

Uno de ellos fue el que protagonizó la joven primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, quien acudió a la reunión plenaria conocida como la Cumbre por la Paz de Nelson Mandela, acompañada de su hija de apenas tres meses de edad.

La funcionaria neozelandesa fue fotografiada sonriendo y cuidando de la pequeña junto a su pareja, Clarke Gayford, durante la sesión del lunes en la que también tuvo una intervención.

Ardern, de 38 años, se convirtió en primera ministra en octubre, tres meses después de tomar el liderazgo de un Partido Laborista que languidecía en las encuestas.

Es la segunda líder mundial que da a luz mientras está en el cargo; la primera fue la fallecida primera ministra de Pakistán, Benazir Bhutto, quien tuvo una hija en 1990.

La funcionaria ya había anunciado que viajarían como familia a la sede de las Naciones Unidas. Regresó a trabajar el mes pasado, después de una licencia de seis semanas por maternidad.

Temprano el lunes, Ardern también habló en el lanzamiento del evento anual “Semana del Clima”.

Por su parte, Gayford, quien es presentador de un programa de pesca en Nueva Zelanda, tuiteó una imagen de la fotografía de identificación diplomática de la ONU, calificando a la pequeña como “el primer bebé de Nueva Zelanda”.

“Ojalá pudiera haber captado la mirada de sorpresa de una delegación japonesa dentro de la ONU ayer que entró a una sala de reuniones en medio de un cambio pañales”, escribió.

Because everyone on twitter's been asking to see Neve's UN id, staff here whipped one up.

I wish I could have captured the startled look on a Japanese delegation inside UN yesterday who walked into a meeting room in the middle of a nappy change.

Great yarn for her 21st. pic.twitter.com/838BI96VYX

— Clarke Gayford (@NZClarke) September 24, 2018