Estados Unidos y Canadá vuelven a negociar el TLCAN

Los contactos entre Estados Unidos y Canadá se habían interrumpido la semana pasada, pero fueron retomados el martes por el representante de Comercio estadounidense, Robert Lighthizer, y la ministra de Exteriores canadiense, Chrystia Freeland.

Delegados de ambas partes discutieron sin pausa, hasta el amanecer del miércoles, pero al llegar a su reunión con Lighthizer, Freeland no dio ningún detalle sobre la marcha hacia un pacto que permita actualizar el TLCAN, vigente desde 1994.

Washington y México ya llegaron a un acuerdo sobre el tratado. Ottawa esperaba que sus socios resolvieran sus controversias bilaterales antes de regresar a la mesa de negociaciones.

Freeland dijo que en la última semana altos funcionarios de su país y de Estados Unidos realizaron un "arduo trabajo" que se extendió hasta este miércoles.

Además de esas tratativas, el tema fue considerado el martes en una conversación telefónica entre el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y el presidente estadounidense, Donald Trump.

"El primer ministro reiteró su compromiso para cerrar un acuerdo que sea ventajoso para los dos países", dijo el portavoz Cameron Ahmad.

Trudeau presentó asimismo a Trump sus condolencias por las víctimas del huracán Florence, que dejó al menos 31 muertos en Estados Unidos.

This evening PM @JustinTrudeau spoke with Pesident @realDonaldTrump, & conveyed his condolences on the loss of life from Hurricane #Florence.

The leaders discussed ongoing negotiations concerning #NAFTA. The PM reaffirmed his commitment to a deal that works for both countries.

— Cameron Ahmad (@CameronAhmad) September 19, 2018