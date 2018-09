Trump lanza un nuevo y feroz ataque contra el fiscal general de Estados Unidos

El presidente Donald Trump atacó de nuevo al fiscal general, Jeff Sessions, en una entrevista publicada el miércoles, en la que ridiculiza al que es el principal obstáculo para que la Casa Blanca detenga la investigación sobre la posible colusión rusa en las elecciones de 2016.

"No tengo ningún fiscal general. Es muy triste", dijo Trump al sitio de internet Hill.TV, en lo que parece una medida de presión para que Sessions renuncie.

“I don’t have an Attorney General. It’s very sad,” Trump told https://t.co/soa5sZz2Mv in exclusive interview. https://t.co/jKbWB0p8lF pic.twitter.com/vE6DpKzFKU

