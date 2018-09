Este es el mensaje de Luis von Ahn por los 197 años de Independencia de Guatemala

El científico guatemalteco Luis von Ahn, fundador de las compañías Duolingo, Captcha y Recaptcha, escribió un mensaje en su cuenta personal de Twitter respecto de los 197 años de Independencia de Guatemala.

Con sus palabras el informático parafraseó una estrofa del Himno Nacional de Guatemala y enfatiza que su deseo es que exista igualdad en las relaciones entre personas.

…donde no se hable de derecha o izquierda y simplemente trabajemos para tener un mejor país; donde se pueda caminar en las calles sin temor; donde no hayan niños que no puedan aprender a leer. 🇬🇹 🇬🇹 🇬🇹

— Luis von Ahn (@LuisvonAhn) September 15, 2018