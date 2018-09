Jimmy Morales arremete contra la prensa durante actividades cívicas

El presidente Jimmy Morales militarizó nuevamente parte del Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala con policías y soldados de élite, armados con fusiles M16 y lanzagranadas, y fue resguardado por varios agentes policiales en la Plaza de la Constitución para dar su discurso de aniversario por la independencia del país, en el que se lanzó contra los medios nacionales y extranjeros.

“Es preocupante el silencio, la manipulación de la información… No me preocupa el grito de los iracundos, me preocupa el silencio de los medios de comunicación”, afirmó el mandatario.