Georgia declara estado de emergencia por el huracán Florence

Georgia, en el sureste de Estados Unidos, declaró estado de emergencia este miércoles ante la inminente llegada del huracán Florence, el cual debe golpear la costa atlántica del país en las próximas 48 horas.

"A la luz de la pronosticada trayectoria hacia el sur de la tormenta después de tocar tierra, aliento a los georgianos a estar preparados para los efectos tierra adentro y la consiguiente marejada ciclónica en las áreas costeras", dijo este miércoles el gobernador Nathan Deal, en un comunicado.

Based on the latest 11 a.m. forecast for the southward track of Hurricane Florence after making landfall and acting on a recommendation from @GeorgiaEMA officials, I have issued an emergency declaration for all 159 counties in Georgia. Read more here: https://t.co/FmO4iELdYq

— Governor Nathan Deal (@GovernorDeal) September 12, 2018