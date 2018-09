Estados Unidos en alerta ante la llegada del “monstruoso” huracán Florence

Residentes de la costa este de Estados Unidos que huían de la llegada del huracán Florence se encontraron este miércoles con gasolineras y tiendas vacías, mientras la “monstruosa” tormenta se acercaba a las Carolinas con vientos de hasta 225 kilómetros por hora.

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) reportó tránsito pesado en algunas de las rutas de evacuación, mientras que el ejército anunció que se preparaba para asistir a las autoridades.

Por su parte, el gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, trataba de convencer a aquellos residentes que aún tenían previsto no evacuar.

“Esta es una tormenta de la cual la gente tiene que escapar (…) es una tormenta histórica, algo que pasa quizás una vez en la vida”, agregó Cooper.

WATCH: Governor Cooper stopped by the @FEMA staging location at Fort Bragg and gave an update on #HurricaneFlorence preparations. pic.twitter.com/IxS9wJ2zgz

Las operaciones de evacuación afectaban a 1.7 millones de personas en Carolina del Sur, Carolina del Norte y en Virginia, los estados más amenazados por la tormenta.

Según los pronósticos, Florence tocará tierra el jueves por la noche o el viernes en la madrugada; reducirá su velocidad y provocará lluvias durante varios días, descargando entre 30 y 60 centímetros de agua.

Autoridades advierten que las precipitaciones podrían causar inundaciones lejos de la costa y generar estragos ambientales si anegan vertederos de desechos industriales y granjas porcinas.

A las 05:00 de la madrugada (hora local) del miércoles, el vórtice de Florence se encontraba 925 kilómetros al sureste de Cape Fear, en Carolina del Norte, y avanzaba a 28 kilómetros por hora, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

Here are the Key Messages for the 5 AM EDT advisory for Hurricane #Florence pic.twitter.com/lY1y5KSZb9

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 12, 2018