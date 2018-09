VIDEO. Estados Unidos espera a la llegada del poderoso huracán Florence

Según el reporte de las 11 de la mañana del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), el huracán Florence tenía vientos de hasta 215 kilómetros por hora y se encontraba mil 455 kilómetros al este-suroeste de Cape Fear, Carolina del Norte.

Se espera que el vórtice del meteoro pase el martes entre las Bermudas y las Bahamas, y que el miércoles se acerque a las costas de Carolina del Norte o Carolina del Sur.















Ya convertido en una huracán de categoría 4, se espera que Florence alcance la categoría 5 este mismo martes.

"¡Por favor estén preparados, tengan cuidado y estén SEGUROS!", escribió en Twitter el presidente Donald Trump el lunes por la noche.

My people just informed me that this is one of the worst storms to hit the East Coast in many years. Also, looking like a direct hit on North Carolina, South Carolina and Virginia. Please be prepared, be careful and be SAFE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 10, 2018

Las autoridades de Carolina del Sur ordenaron que toda la costa del estado sea desalojada a partir de este mediodía; se espera que un millón de personas abandone la zona.

En Virginia, se ordenó la evacuación obligatoria de algunos residentes en zonas costeras bajas, misma medida decretada para condados costeros de Carolina del Norte.

Los primeros efectos de la tormenta ya se sentían en algunas islas, donde peligrosas corrientes azotaban las playas y el mar inundó una carretera estatal.

Por su parte, Washington, D.C. declaró estado de emergencia mientras se prepara para fuertes lluvias, inundaciones y cortes de energía relacionados con la tormenta.

La alcaldesa Muriel Bowser anunció la medida el martes por la mañana, describiéndola como un paso necesario para "garantizar que tengamos los recursos y el apoyo" para manejar varios días de lluvias torrenciales.

This morning, I signed a Mayor’s Order declaring a state of emergency ahead of Hurricane Florence. Join us now as we provide updates on the District’s preparations ➡️ https://t.co/dKMepiDVsk pic.twitter.com/58Ug5iFale — Mayor Muriel Bowser (@MayorBowser) September 11, 2018

Para muchos, el reto será encontrar un refugio seguro: si Florence amaina al llegar a la costa, podría descargar lluvias torrenciales sobre los Apalaches y sus efectos se sentirían hasta en Virginia Occidental, donde podría generar inundaciones repentinas y deslaves.

La posible trayectoria del meteoro incluye también media docena de plantas nucleares, pozos con cenizas de carbón y otros desechos industriales, y numerosas granjas de cerdos que almacenan sus residuos en grandes lagunas al aire libre.

Meteorólogos del NHC advierten, además, que Florence podría permanecer estancada en tierra firme antes de disiparse, como lo hizo el huracán Harvey en Texas el año pasado, lo que aumentaría el riesgo de inundaciones.

The earliest reasonable time that tropical-storm-force winds could arrive in the United States from #Florence is late Wednesday, and the most likely time is Thursday morning. Wednesday should be the last full day to prepare, so plan accordingly. https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/eD2onAT1sd — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 11, 2018

