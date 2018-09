FOTOS. Nuevos memoriales recuerdan a las víctimas del 9/11

A 17 años de la tragedia, Estados Unidos sigue honrando a sus víctimas. Con la inauguración de dos nuevos monumentos, este martes el país rindió homenaje a las personas que, tristemente, perdieron la vida en aquel oscuro día de 2001.

El primero de ellos, ubicado en la estación de trenes de Cortlandt Street 1, en Nueva York, presenta inscripciones en una pared renovada, casi dos décadas después de que el lugar quedara enterrado entre los escombros después de los atentados terroristas.

“WTC Cortlandt (nuevo nombre con el que se conoce a la estación) es más que una estación de metro”, afirmó Joe Lhota, presidente de la Autoridad de Transporte Metropolitano, citado por EjeCentral.

The new WTC Cortlandt station on the 1 line is now open to the public. It’s fully accessible, has fewer columns for easier customer flow, and is also air-tempered to keep you cooler on hot days. pic.twitter.com/A5DaiBb06w

— NYCT Subway (@NYCTSubway) September 8, 2018