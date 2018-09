Convocan a plantón en el Congreso con la consigna "No a la 5300"

Este martes, 11 de septiembre, nuevamente se vivirán jornadas de protestas en contra de las decisiones del presidente Jimmy Morales.

En los últimos días miles de guatemaltecos han mostrado su rechazo a la no continuidad del mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la prohibición del ingreso al país del Comisionado Iván Velásquez, principalmente.

Convocamos a toda la comunidad sancarlista y a la población en general a decir: ¡NO AL #PactoDeGolpistas! Plantón pacífico frente al @CongresoGuate para decir NO A LA 5300.

📆 Martes, 11 de septiembre.

⏰ 12:00 horas. pic.twitter.com/xhbyjR3z1F — AEU (@AEU_OliverioCDL) September 10, 2018

Plantón en el Congreso

Continuando con las protestas, la Asociación de Estudiantes Universitarios "Oliverio Castañeda de León" ha convocado a realizar un plantón pacífico frente al Congreso de la República. La cita es a las 12 del mediodía.

Ante el intento de los diputados por aprobar una agenda regresiva que promueve la impunidad", dice la consigna de los estudiantes.

La idea de esta manifestación es es para decir "¡No al #PactoDeGolpistas", tal como los sancarlistas lo han publicado en sus redes sociales. Se busca que no avance la iniciativa 5300, la cual promueve reformas a la Ley en Materia de Antejuicio, propuesta por el diputado Fernando Linares Beltranena.

Publinews Guatemala Aspectos de la iniciativa 5300, la que propone Linares Beltranena El diputado Fernando Linares Beltranena busca que la próxima semana, sus compañeros aprueben la iniciativa 5300, la cual promueve reformas a la Ley en Materia de Antejuicio y eliminaría un filtro técnico en el Organismo Judicial.

Sobre la iniciativa

Uno de los cambios que propone la iniciativa es que si el antejuicio no logra el voto de 80 diputados para decidir si se le retira o no la inmunidad a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), del Tribunal Supremo Electoral (TSE), de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), del procurador de los Derechos Humanos, de la fiscal general y del procurador general de la Nación, el expediente se archivará en definitiva y no podrá volverse a conocer como se hace actualmente, lo que es algo “inconstitucional”, según Eddie Cux, de la organización Acción Ciudadana (AC), como parte de Transparencia Internacional.

Otras manifestaciones

Esta tarde se realizó el "Peregrinaje de la Indignación", una manifestación organizada por sectores religiosos y con la que mostraron su descontento con el actuar del gobierno.

La marcha partió desde Conferencia Nacional de Religiosos de Guatemala (Confregua), donde se realizó un análisis de la situación de la justicia guatemalteca, y posteriormente se inició la marcha con destino a la Corte de Constitucionalidad (CC), en la 11 avenida de la zona 1.