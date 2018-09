Presidente sobre mantas de “non grato” en Quetzaltenango: “Yo no he hecho nada malo”

Las calles de la ciudad de Quetzaltenango mostraban este viernes mensajes de rechazo a las decisiones del presidente Jimmy Morales con relación a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y su titular Iván Velásquez.

Mantas indicando que el presidente es “non grato” en Xela fueron instaladas en pasarelas. Además, banderas y moñas negras permanecían frente a la comuna.

Ante este escenario se cuestionaba si el presidente se presentaría a la localidad, en donde cumpliría una agenda de trabajo. Finalmente sí lo hizo e inauguró una comisaría policial y un tramo carretero, aunque no participó en el inicio de la Feria de Independencia en Xela, evento del cual pobladores pidieron que se le revocara la invitación.

En su discurso durante la entrega del tramo carretero en Sibilia, municipio de Huitán, Morales expresó: “Me dijeron 'que no llegue porque la gente no lo quiere', y dije bueno, yo no he hecho nada malo, solo he cumplido la ley y he trabajado duro”.

Indicó que durante su visita se detuvo en una carretera donde había tres personas. “Paré el carro y me dijeron yo pensé que no iba a parar, les dije es que no puedo parar en todos lados, sino no me daría tiempo de hacer todo lo que tengo que hacer por Guatemala”, relató.

Según el mandatario, en ese lugar varios pobladores se le acercaron para saludarlo, estrecharle la mano y agradecerle por su trabajo. “Al contrario, gracias a ustedes por darme el privilegio de servirles desde la presidencia”, manifestó.

Llamado a la unidad

Morales resaltó los avances que se han tenido durante su administración en salud, seguridad, desarrollo económico y modernización del Estado, y tras dar a conocer algunos proyectos realizados, dijo que habría otros temas más que mencionar sobre cómo estaba el país antes, cómo está ahora y cómo estará en el futuro.

“Cómo vamos a estar, depende de cómo estemos hoy. (Hago) un llamado a la unidad nacional, miren qué bonito lo que se hace cuando todos trabajamos juntos y cuando todos queremos hacer de nuestra Guatemala una Guatemala mejor”, señaló.

Y concluyó indicando que es un privilegio para él servir como presidente.