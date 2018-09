Con una marcha, médicos confirman que no darán marcha atrás a petición de mejoras

Decenas de médicos y profesionales de la salud llevan a cabo una movilización este viernes en la zona 1 capitalina para exigir mejoras laborales, “por la dignificación del profesional de la salud pública”.

La denominada “marcha de Batas Blancas” salió a las 9:00 horas del Paraninfo Universitario, en la 2ª avenida y 13 calle de la zona 1, con dirección al Congreso de la República. Además, se tiene previsto que se dirija después al Palacio Nacional y Casa Presidencial.

Amílcar Montejo, intendente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Ciudad de Guatemala, recomendó a los automovilistas utilizar rutas alternas para evitar inconvenientes, estas podrían ser el puente Olímpico en la zona 5, avenida Elena en zona 1, calle José Martí en zona 2 o bulevar La Asunción en zona 5.





Publicidad





Sostienen peticiones

Portando banderas de Guatemala y mantas con mensajes en los que resaltan que es necesaria una dignificación profesional y mejoras al sistema de salud, los médicos reafirman que siguen firmes en sus solicitudes.

“Porque la salud es un derecho, no un negocio, señor ministro de Salud ponga atención, no daremos marcha atrás a nuestras peticiones, si no resuelve, renuncie”, es una de las consignas. Además de: "La salud del pueblo agoniza, gobierno dese prisa" y “Por la salud de Guatemala, el médico presente”.

Leopoldo Mérida, médico del hospital San Juan de Dios, indicó que son al menos mil personas las que forman parte de esta marcha. Añadió que no han observado progresos en los diálogos que han sostenido con las autoridades.

Los médicos piden mejoras salariales, estabilidad laboral para quienes prestan servicios de forma temporal a la cartera salubrista y que se establezca un escalafón que cree rangos y sueldos.