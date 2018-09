Biden asegura que Morales da un “duro golpe” a esfuerzos anticorrupción

Con un contundente mensaje, Joe Biden se refirió esta noche a la situación que afronta Guatemala, luego de que el presidente Jimmy Morales decidiera no renovar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Biden se expresó a través de cuenta de Twitter, en donde indicó que la postura de Morales va en contra del trabajo que se ha llevado a cabo en conjunto en contra de la corrupción en Guatemala.

Además, el ex vicepresidente de los Estados Unidos concluyó con una frase determinante sobre la asistencia que el país norteamericano proporciona a Guatemala.

Guatemalan President Jimmy Morales’s decision to end CICIG’s mandate represents a serious blow to anti-corruption efforts in the hemisphere.

The US Administration should condition assistance on CICIG’s continued operation.

— Joe Biden (@JoeBiden) September 1, 2018