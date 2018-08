China denuncia la “lógica irresponsable y absurda” de Trump sobre Corea del Norte

Al ser interrogada sobre las palabras del presidente Donald Trump, la portavoz del ministerio de Exteriores de China, Hua Chunying, acusó a Estados Unidos de ser el "campeón del mundo" en "lógica irresponsable".

El miércoles, Trump acusó a Pekín de hacer más difícil la relación de Washington con Corea del Norte, en momentos en que las negociaciones sobre la desnuclearización norcoreana están estancadas, y tras suspender una visita a Pyongyang de su secretario de Estado, Mike Pompeo.

En "alterar la verdad y en lógica irresponsable y absurda, los Estados Unidos son los campeones del mundo" replicó la vocera. Washington "debería mirarse al espejo en lugar de criticar a los demás", agregó.

Lee también: China niega haber hackeado correos de Clinton, como asegura Trump

China es el único aliado de peso de Corea del Norte y es la principal vía para los bienes que entran a Pyongyang. Trump sugiere que Pekín ha aliviado su presión sobre el régimen de Kim Jong-un, en respuesta a los aranceles impuestos por Washington a sus bienes.

"Sabemos que China proporciona a Corea del Norte una ayuda considerable, que incluye dinero, combustible, fertilizantes y otros productos básicos. ¡Esto no ayuda!", tuiteó el mandatario.

…considerable aid, including money, fuel, fertilizer and various other commodities. This is not helpful! Nonetheless, the President believes that his relationship with Kim Jong Un is a very good and warm one, and there is no reason at this time to be spending large amounts…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 29, 2018