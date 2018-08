Diputado Hernández Azmitia se presenta en la Fiscalía de Delitos Electorales

El diputado Luis Hernández Azmitia se presentó este viernes a la sede de la Fiscalía de Delitos Electorales del Ministerio Público (MP) y se reunió en privado con el titular de esa unidad, Oscar Schaad.

Esto se da luego de que fuera mencionado en la declaración de Paulina Paiz, una de las colaboradoras eficaces del ente investigador en casos de supuesto financiamiento electoral ilícito de partidos políticos.

En el testimonio se hizo referencia a que el legislador sirvió como intermediario para la supuesta captación y recepción de Q197 mil para el partido Encuentro por Guatemala (EG).

Hernández, quien actualmente es jefe del bloque Movimiento Reformador (MR), se presentó para brindar información relacionada con la investigación que está en desarrollo en este caso, detalló el fiscal.

"Dada esa mención no me queda más que venir a colaborar para que las investigaciones se lleven a cabo. Ayer me presenté ante la CICIG para presentar cierta papelería de cuál fue mi rol dentro de la campaña de Encuentro por Guatemala", señaló el diputado tras salir de la reunión.