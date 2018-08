VIDEO. El reflejo “embrujado” de un niño aterroriza a usuarios de Internet

Misterio en las redes sociales tras la aparición de un inquietante video que tiene como protagonista a un pequeño niño.

La grabación, que en principio parece solo registrar un momento curioso e inocente en la vida del menor, muy rápido se torna en algo tenebroso y que guarda un secreto escalofriante.

El clip muestra al pequeño, de entre unos 4 y 6 años de edad, vestido con una camiseta rayada y unos pantalones cortos y realizando muecas frente a un enorme espejo en una habitación.

La escena es grabada de cerca por otra persona, quien en un determinado momento realiza un acercamiento al rostro del niño, y es allí cuando ocurre el misterio.

Al revisar detenidamente la secuencia, se puede observar cómo el reflejo en el espejo parece moverse antes que el propio niño.

En la grabación también se puede observar un texto que hace énfasis en el extraño fenómeno: "¿Soy solo yo o su reflejo (del niño) se aleja antes que él lo hiciera?".

El video fue compartido en redes sociales por una joven llamada Jolynn, quien en Twitter se identifica con el usuario @satxjolynn. Su publicación rápidamente se hizo viral, logrando aterrar a decenas de usuarios de la red social.

"Cuanto más miro esto, más loco se vuelve", escribió Jolynn en el texto del tuit que acompaña el video.

"Hermano, algún demonio vive allí"; "Todos saben que las imágenes de los espejos son de otra dimensión. Ellas pueden hacer lo que se les dé la gana"; "Ni siquiera quiero saber, para ser honesta, porque así es como empiezan los niños pequeños en las películas de terror", fueron algunas de las reacciones de los internautas ante el clip.

Otros usuarios, sin embargo, trataron de encontrarle una explicación lógica a las imágenes, sugiriendo que pudo tratarse de un efecto producido por las sombras y la cámara.

