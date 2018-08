Trump: “Si me destituyen, los mercados se desplomarían”

En una entrevista difundida este jueves por Fox News, el presidente Donald Trump advirtió que la economía de Estados Unidos podría padecer duras consecuencias si él es acusado y sometido a juicio político.

"Le diré esto, si alguna vez soy sometido a un impeachment, creo que los mercados se desplomarían. Creo que habría mucha gente pobre", dijo el mandatario en el programa "Fox & Friends".

Luego de ello, dio una confusa declaración sobre la creación de puestos de trabajo y otros progresos económicos que asegura han sido creados durante su mandato, e insistió en que sus compatriotas estarían mucho peor si Hillary Clinton hubiera ganado las elecciones de 2016.

“I don't know how you can impeach somebody who's done a great job. I tell you what, if I ever got impeached, I think the market would crash.” –President @realDonaldTrump pic.twitter.com/b22iGKE7iu

