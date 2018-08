Trump se pronuncia tras la declaración de culpabilidad de su exabogado

El presidente Donald Trump arremetió este miércoles en contra de su exabogado, Michael Cohen, y le acusó de haber "inventado" hechos para lograr un acuerdo judicial.

En Twitter, el mandatario aseguró que Cohen "cedió" a la presión de los investigadores y le calificó de "mal abogado". Además, aseguró que las infracciones a las normas electorales que este cometió "no son un delito".

"Si alguien está buscando un buen abogado, le sugiero que no contrate los servicios de Michael Cohen", escribió el mandatario en un tuit.

If anyone is looking for a good lawyer, I would strongly suggest that you don’t retain the services of Michael Cohen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 22, 2018

"Michael Cohen se declaró culpable de dos cargos de violación de financiamiento de campaña que no son un delito", añadió Trump en otro mensaje, en el que también hizo referencia a su predecesor en la Casa Blanca, el expresidente Barack Obama. "¡El presidente Obama tuvo una gran violación de las finanzas de campaña y se resolvió fácilmente!".

Michael Cohen plead guilty to two counts of campaign finance violations that are not a crime. President Obama had a big campaign finance violation and it was easily settled! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 22, 2018

Defiende a Manafort

Contrario a su desprecio por Cohen, Trump manifestó su empatía con su exjefe de campaña, Paul Manafort, quien el martes fue hallado culpable de cinco cargos por fraude fiscal, un cargo por ocultar cuentas bancarias extranjeras y dos cargos de fraude bancario.

También en un tuit, el mandatario calificó de "hombre valiente" a su excolaborador. "Me siento muy mal por Paul Manafort y su maravillosa familia. 'La Justicia' tomó un caso fiscal de 12 años, entre otras cosas; aplicó una tremenda presión sobre él y, a diferencia de Michael Cohen, él no se 'rompió' (inventar historias para obtener un 'trato'. ¡Mucho respeto para este valiente hombre!", escribió el presidente.

I feel very badly for Paul Manafort and his wonderful family. “Justice” took a 12 year old tax case, among other things, applied tremendous pressure on him and, unlike Michael Cohen, he refused to “break” – make up stories in order to get a “deal.” Such respect for a brave man! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 22, 2018

Manafort, de 69 años, está acusado de hacer declaraciones fraudulentas para obtener créditos bancarios, y de no pagar impuestos por decenas de millones de dólares que ganó mientras aconsejaba a políticos respaldados por Rusia en Ucrania, entre 2006 y 2015.