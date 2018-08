Evo Morales le envía un fraternal mensaje a Antonio Banderas en Twitter

El presidente Evo Morales invitó al actor español Antonio Banderas a visitar en Bolivia el salar de Uyuni, el mayor desierto salino del mundo, así como el Carnaval de Oruro.

"Hermano @antoniobanderas, qué alegría que haya admirado la cultura boliviana y compartido con nuestra comunidad en #España. Sería grato recibirlo para que disfrute nuestro Carnaval y otros atractivos turísticos como el #SalarDeUyuni. #Bolivia le espera con los brazos abiertos", escribió Morales en Twitter.

El mandatario hizo esta invitación pública luego de que Banderas compartiera en Madrid con folcloristas bolivianos.

"Disfrutando del Día de Bolivia en Madrid, en honor a la Virgen de Urkupiña. ¡Espectacular desfile! ¡Abrazos a mis hermanos bolivianos!", escribió el actor en un tuit.

— Antonio Banderas (@antoniobanderas) August 19, 2018