Baldetti nunca tuvo ninguna bacteria, según datos del Inacif

Según consta en registros del Inacif, la ex vicepresidenta Roxana Baldetti no tuvo ninguna bacteria en su cuerpo, tal como lo argumentó en múltiples ocasiones para buscar salir de la cárcel.

Jorge Granados, jefe del Departamento Técnico Científico del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), confirmó esta información hoy durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, en donde se refirió a las evaluaciones que se le han practicado a la exgobernante.

“Nunca hubo ninguna bacteria, (lo aseguro) categóricamente porque no tuvimos a la vista ningún laboratorio ni examen ni documento que apuntalara que tenía una bacteria”, refirió.

De hecho, señaló que en los dictámenes de esa entidad que se le presentaron al juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, el año pasado consta que el catéter que se le colocó supuestamente como parte del tratamiento fue un acto de irresponsabilidad, que incluso ponía en riesgo su vida.

“Nosotros denunciamos de que el catéter que tenía directamente al corazón estaba injustificado, pues no le estaban pasando ningún medicamento ni tenía ningún medicamento descrito. El tener un tubo en el pecho se puede infectar”, explicó.

Baldetti estuvo hospitalizada varios días por presuntos padecimientos producidos por una bacteria que aducía tener en la sangre.

Incluso el año pasado, Gálvez se presentó a verificar su estado de salud a un centro asistencial en donde permanecía ingresada, pero no pudo conocer de qué bacteria se trataba, pues no se pudo determinar con exactitud.

“El tema de la salud (de Baldetti) no es de ahorita, sino que desde que dicté la orden de aprehensión, cuando fui al Centro Médico, está el problema de la bacteria y del catéter”, afirmó el juzgador en esa ocasión.

[NACIONALES] Baldetti es afectada por una nueva bacteria y debería ser trasladada a hospital privado. https://t.co/VH7AXXweus pic.twitter.com/5CeEFwCqVS — Publinews Guatemala (@PublinewsGT) June 17, 2017

Múltiples evaluaciones

De acuerdo con el médico del Inacif, la cifra de evaluaciones que se le han practicado a Baldetti supera las 55, pues incluso hay semanas en donde se solicita dos veces que se verifique su estado de salud.

“En diferentes informes nosotros hemos dictaminado que la señora no amerita un tratamiento hospitalario”, dijo.

En el más reciente que el ente forense trasladó al Organismo Judicial, el pasado viernes, y que fue criticado por la ex vicemandataria durante una audiencia del caso Lago de Amatitlán, se detalla que no se pudo determinar su estado de salud y si necesita o no estar internada en un hospital, pues no se le pudo evaluar.

“En el dictamen consta que Baldetti dio su negativa para extraerse sangre, ella lo que hace es presentar muestras que le procesan en un laboratorio privado de la zona 15 y aduce que nadie le va a encontrar venas (para extraerle nuevas muestras). Dice que lo correcto es que nosotros interpretemos los resultados”, explicó el entrevistado.

La exfuncionaria, sindicada en varios casos de corrupción, aseguró ayer ante los jueces que “no tiene venas” y por lo tanto no se le pudo tomar muestras. Además, dijo que nunca se opuso a ser evaluada, pues incluso “se puso desnuda” frente a las médicas que llegaron a practicar la verificación.