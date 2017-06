Baldetti es afectada por una nueva bacteria y debería ser trasladada a hospital privado, dice su abogado

Aunque se declaró inocente de haber cometido actos ilícitos, la ex vicepresidenta Roxana Baldetti aceptó ayer ser extraditada a los Estados Unidos, país que la reclama por señalamientos de narcotráfico. Este tema se abordó hoy en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas.

Los invitados en cabina fueron los abogados Carlos Bezares y Omar Barrios. Mientras que por la vía telefónica se conversó con Gustavo Juárez, defensor de la exfuncionaria.

Juárez indicó que Baldetti reaccionó “sorprendida” ante la solicitud de extradición, pues ya habían tenido comunicación con un bufete de Estados Unidos donde se les confirmó que no había ninguna investigación contra ella. Añadió que fue difícil decidir si allanarse o no al proceso.

Con relación a la decisión de aceptar la extradición, Bezares consideró que Baldetti y los abogados que la asesoran optaron por la respuesta “más sabia” ante un proceso de este tipo, porque oponerse solo le generaría más gastos económicos por los procesos legales.

En tanto, Barrios explicó que la ley reguladora del proceso de extradición detalla que debe enfrentar primero la justicia nacional para luego estar a disposición de las autoridades de otro país.

Bezares añadió que es un “camino largo para la justicia norteamericana, porque son muchos los casos pendientes en el país”, expresó.

Y Barrios resumió el período que falta para que se concrete el proceso diciendo: “el fiscal de EE. UU. que pidió la extradición para Baldetti va a estar jubilado cuando sea extraditada”.

Acusación severa

Baldetti fue acusada en febrero pasado en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia por conspirar para distribuir cinco o más kilogramos de cocaína con la intención y conocimiento de que la droga sería importada ilegalmente al país norteamericano.

Bezares y Barrios coincidieron en que cuando EE. UU. habla de “cinco kilos o más”, no se refiere a “seis o siete kilos”, sino a “uno o varios cargamentos enormes, gigantes” de estupefacientes.

Bezares dijo que Baldetti enfrenta una acusación muy severa y grave, pues utilizó al Estado para pactar con el cartel de narcotráfico “los Zetas”.

Mientras que Barrios resaltó: “no solo se involucró con el narcotráfico, sino que fue con el narcotráfico extranjero. Los Zetas son un grupo de poder ofensivo y bélico”.

Baldetti sufre amenazas y presenta quebrantos de salud

El abogado defensor de la ex vicepresidenta dio a conocer que Baldetti tiene una “nueva bacteria en su organismo”, aunque no mencionó el nombre de esta porque aseguró que no se lo sabe, pues “no es especialista en la materia”.

Según dijo, el médico de la cárcel Santa Teresa refirió que debe ser internada. Aseguró que en los hospitales Roosevelt y San Juan de Dios no hay ningún especialista para tratarla, por lo cual “es obligatorio trasladarla a un centro privado”, pero ella no tiene recursos para pagar uno.

Por aparte, explicó que se solicitó que Baldetti compareciera en la audiencia de extradición por medio de videoconferencia para poder proteger su integridad física, esto tomando en cuenta que es víctima de amenazas de muerte.

De acuerdo con el defensor, ya existe una denuncia penal en el Ministerio Público (MP) por ese tema.

Añadió que se le han hecho llegar “documentos o papeles” a la prisión en donde está recluida, en los cuales la amenazan de muerte de forma “directa e indirecta”.