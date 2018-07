Baldetti sobre evaluación médica: “No me pueden sacar sangre porque no tengo venas”

“Le quería demostrar a usted señor juez y al Tribunal que efectivamente tengo quebrantos de salud”, expresó este martes la ex vicepresidenta Roxana Baldetti durante una audiencia del caso Lago de Amatitlán, en donde se quejó de las acciones del personal del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

El juicio por este caso está a cargo del Tribunal de Mayor Riesgo C, presidido por el juez Pablo Xitumul, quien en la diligencia leyó un informe emitido por la referida entidad, en el cual se detalla que la privada de libertad no permitió que se le extrajera sangre como parte las evaluaciones médicas.

Asimismo, el documento indica que la sindicada no permitió poner a la vista el expediente clínico. “Sus razones habría tenido”, dijo Xitumul.

Ante ello, Baldetti respondió molesta señalando que no es cierto lo que refiere el documento. “Me puse desnuda frente a ellas para que me sacaran sangre y si no pudieron hacerlo es porque yo padezco de venas, no las tengo. Lo conducente para esas médicos que le están mintiendo. No es la verdad”.

“Les firmé un documento donde dice que yo permito que me examinen, porque quería demostrar que tengo quebrantos, y no me quiero ver como Manuel Barquín (exdiputado ingresado en el Roosevelt), en un hospital completamente llena de glóbulos blancos, muriéndome, por la falta y necesidad de un médico para que me atienda”, agregó la sindicada.

Además, nuevamente señaló al presidente del Tribunal de tener acciones misóginas en su contra.

“Usted mandó en su última orden que me sacaran sangre, le informó, no me pueden sacar sangre porque no tengo venas, y va a venir en el informe, porque eso le van a informar los médicos. Pidió que me revisara un médico especialista en huesos, llegó una geriatra, no tengo edad para geriatras todavía señor juez”, expuso Baldetti.

Y finalizó su intervención manifestando su molestia porque no se le permite ser representada por sus abogados y no asistir personalmente a la continuación del juicio. “No entiendo cuál es la misoginia conmigo, no entiendo exactamente por qué a otros les acepta que los representen y a mí no. Vuelvo a dejar mi formal protesta por la forma en que usted me está tratando a mí señor juez”.

El caso

Según investigaciones del Ministerio Público (MP), Baldetti y otras 12 personas estarían vinculadas con un fraude al Estado, en el marco de la compra anómala de una sustancia para sanear el lago de Amatitlán.

En la audiencia de este día se presentó el testimonio de un testigo que explicó los contenidos de algunos correos electrónicos extraídos de dispositivos decomisados por las autoridades durante allanamientos, en los cuales se muestra la intervención de Mario Baldetti, hermano de la exgobernante, en las decisiones de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán (Amsa), pese a que era externo en la entidad.