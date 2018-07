Más de 400 menores migrantes guatemaltecos continúan sin ser reunificados con sus familias

La Cancillería se refirió este viernes a la situación de los niños migrantes guatemaltecos que fueron separados de sus familias en la frontera sur de Estados Unidos y señaló cuántos casos de este tipo se registran.

Fueron 465 niños originarios de Guatemala los que permanecían en albergues en la nación norteamericana, tras ser separados en el marco de la política de "cero tolerancia" del presidente Donald Trump.

De ese total, son solamente 15 los que hasta el momento han sido reunificados con sus familias. Cinco de ellos fueron entregados a sus parientes o tutores en Estados Unidos y diez en Guatemala.

Estas cifras se dan a conocer luego de que a la medianoche del pasado jueves venciera el plazo de un mes que establecía la orden de una corte estadounidense para que el Gobierno de ese país reuniera a los núcleos familiares.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala indicó que el próximo miércoles se podría una actualización de los datos relacionados con los connacionales.

Reunificación

Según datos oficiales, 1 mil 840 niños migrantes que llegaron a EE. UU. procedentes de diferentes países fueron entregados a sus padres dentro del período marcado por la corte, mientras que 711 continúan aún en custodia de las autoridades.

Los menores están comprendidos entre las edades de 5 a 17 años y permanecieron, o continúan, en albergues de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR).

Se dio a conocer que los menores que no han sido reunificados fueron considerados "no elegibles" porque los vínculos familiares no pudieron ser confirmados, los padres tienen antecedentes criminales, padecen una enfermedad contagiosa o bien no han sido localizados, o fueron deportados.

Incluso se estableció por parte del Departamento de Justicia que 431 padres fueron removidos del país sin sus niños.

* Con información de AFP y Emisoras Unidas.