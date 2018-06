VIDEO. El llanto desesperado de niños separados de sus padres en la frontera de EE. UU.

Entre sollozos, varios niños claman por sus padres: "¡mami!", "¡quiero ir con papá!", repiten, mientras se cuela en un llanto que apenas les permite respirar.

El sitio de noticias independiente ProPublica publicó una grabación en audio del interior de una instalación de la Patrulla Fronteriza en el que se escucha a niños llorar mientras un agente bromea: "Tenemos una orquesta".

"Faltaba el maestro".

"Yo no quiero que paren a mi papá, no quiero que lo deporten", susurra una niña. "Yo no me quiero separar de mi papi", dice otra.