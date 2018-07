Baldetti quiere otro juez en el caso "La Línea"

La exvicepresidenta Roxana Baldetti accionó en contra del juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, para que deje de conocer el caso "La Línea".

El pasado lunes 9 de julio, Baldetti dijo que entre ella y el juez había una enemistad y este viernes 13 lo recusó.

La intención de la exfuncionaria es que sea otro juez el que revise qué pruebas se conocerán en el juicio en contra de la supuesta red de defraudación aduanera.

#NACIONALES

El juez Miguel Ángel Gálvez suspendió la audiencia que se celebraba hoy por el caso La Línea, debido a que la exvicepresidenta Roxana Baldetti presentó una recusación en su contra. Vía: @EmisorasUnidas pic.twitter.com/PDAuv4jNxI — Publinews Guatemala (@PublinewsGT) July 13, 2018

El pasado lunes los acusados en el caso acudieron a la Torre de Tribunales para intercambiar con la contraparte del proceso los artículos y documentos que consideran como prueba de cargo y de descargo.

Baldetti llegó a la diligencia sin la preparación adecuada. Ese día ella no estaba acompañada por un abogado particular, pues aseguró que no tenía dinero para pagarle.

Sin embargo, esa vez sí aceptó la asesoría del Instituto de la Defensa Pública Penal, pese a que la semana anterior rechazó los servicios de la entidad.

La exvicepresidenta Roxana Baldetti le pide al juez Miguel Gálvez que se inhiba de conocer su caso en #LaLínea por tener algo en contra de ella pic.twitter.com/eOaNdYol3O — Joel Maldonado (@JMaldonado_PN) July 9, 2018

Estrategia de Baldetti

En dos semanas consecutivas, la exfuncionaria pidió más tiempo a Gálvez para que pudiera preparar su defensa y los medios de prueba con los que busca ser declarada inocente de los cargos que el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala realizan en su contra.

Gálvez le dijo a Baldetti que su intención era burlarse del sistema de justicia, a lo cual la sindicada lo señaló de asumir una actitud de "enemigo" de ella, por lo que le pidió que se inhibiera de continuar a cargo del caso.

El juez ha conocido el caso desde 2015, desde que la Corte Suprema de Justicia se lo asignó por haber separado del mismo a la entonces jueza contralora, Marta Sierra de Stalling.

Gálvez envió a juicio a 30 sospechosos de integrar la referida red, la cual habría beneficiado a importadores con la disminución del pago de aranceles a cambio de que se le entregara una comisión ilegal.

También puedes leer: En denuncia presentada en PDH, exfiscal Thelma Aldana señala que “teme por su vida”