Juez decreta medidas de protección a favor del exfiscal Rony López

El exfiscal contra el Crimen Organizado, Rony López, señalado en el caso Manipulación de Justicia, expresó este martes que teme por su seguridad y la de su familia.

En una audiencia en el Juzgado de Mayor Riesgo B, a cargo de Miguel Ángel Gálvez, el sindicado se pronunció con relación a señalamientos que habría hecho en su contra el abogado Julio César Salazar, representante de un querellante, los cuales calificó como “sin fundamento”.

De acuerdo con López, personal de la Unidad de Análisis de la Dirección General del Sistema Penitenciario (SP) le informó que el profesional del derecho lo denunció por supuestamente haberlo amenazado.

Esta denuncia, y otra anterior por los mismos hechos, “se dan sin que yo vea que exista un motivo racional para poderlo hacer, ya que en ningún momento he caído en ninguna aseveración contra él (abogado), solo me he limitado a ejercer mis actos de derecho”, expresó.