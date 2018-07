Cincuenta años de servicio incondicional por medio de los Bomberos Voluntarios

Luego de haber pertenecido a los Scouts de Guatemala, Balmoris Roche, a sus 22 años, decidió ser parte del cuerpo voluntario de los bomberos. Después de 50 años aún continúa al servicio en la 3a. compañía, ubicada en la colonia Primero de Julio, en la zona 5 de Mixco.

En la conmemoración de los 50 años de la 3a. promoción de los Bomberos Voluntarios, las autoridades de esa institución realizaron un acto en donde reconocieron la labor de los 46 socorristas, algunos de ellos aún activos, otros están de baja y 17 fallecidos.

Roche, de 72 años, se presentó con sus compañeros a la 1a. compañía, en donde les entregaron un diploma por su trayectoria.

Balmoris, oficial primero de los Bomberos Voluntarios, recordó algunas de las emergencias que le ha tocado cubrir.

En 1985 fueron alertados de que una mujer había caído en un pozo en Boca del Monte, Villa Canales.

Era de noche y no llevábamos el equipo necesario, recuerdo que descendí como 83 varas y ahí estaba la mujer fallecida, empecé a trabajar para rescatar el cuerpo pero me sentí mareado y pedí que me sacaran. De ahí solo me recuerdo que estaba en el hospital. Habían demasiados gases y perdí el conocimiento”, contó.