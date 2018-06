Bombero vuelve a casa y comparte la alegría de ver a su familia tras la tragedia

El alivio de volver a ver su familia después de la tragedia que ocasionó el volcán de Fuego, hizo que el bombero Javier Quintana, compartiera su alegría de volver a casa. Usuarios lo llaman "héroe".

Las labores que han hecho los rescatistas han sido arduas y extenuantes, después de que el flujo piroclástico expulsado por el volcán de Fuego, arrasó con todo un poblado el domingo, razón por la que Quintana tuvo que dejar a su familia y salir en auxilio de quienes lo necesitaban.

#CBMRRPPinforma | #VolcánDeFuego#Ampliación #Alerta evacuan de emergencia elementos, doctores y #BrigadaEspecialdeRescateCBM hacia autopista se suspende la tarea de Rescate y se reúnen para contabilizar personal destacado al lugar.#CBMguate pic.twitter.com/NwZiwAXmA6 — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) June 5, 2018

Experimentar el dolor que viven las víctimas de la tragedia, ha hecho que los socorristas entreguen hasta la última gota de sudor, y aunque no todos los “héroes sin capa” corrieron con la misma suerte, pues aún hay dos bomberos desaparecidos, Quintana tuvo la dicha de reencontrarse con su familia.

Así lo compartió en su cuenta de Twitter. “Dios es grande y me permitió regresar después de estar laborando en el volcán de Fuego, para ver a mi familia que me esperaban, y me recibieron con lágrimas en sus ojos”, expresó Quintana en su red social.

DIOS ES GRANDE Y me permitió regresar después de estar laborando en el volcán de fuego para ver a mi familia que me esperaban y me recibieron con lágrimas en sus ojos #AMOAMIFAMILIA pic.twitter.com/hJUpfq5pwl — Javier Quintana (@quintanajjavier) June 6, 2018

A pesar de que el bombero no cuenta con muchos seguidores, su mensaje ha recibido más de tres mil me gusta, ha sido retuiteado más de 500 veces y suma decenas de comentarios.

“Muchas gracias, Javier, por su enorme dedicación y trabajo”, “Usted y sus compañeros son héroes. Infinitas gracias por todo lo que hacen”, “Usted es un héroe de Guatemala! Que Dios lo llene de bendiciones y muchas gracias!”, “Felicidades campeón, Dios te va a recompensar por el esfuerzo y dedicación que tuviste, por más gente como vos en este país”, son algunos de los comentarios que recibió su publicación.

De momento, las labores de búsqueda y rescate se mantienen suspendidas, a espera de lo que ordene la Coordinadora para la Reducción de Desastres, CONRED.

