Trump dice que anunciará, el 9 de julio, a su candidato para la Suprema Corte

El presidente estadounidense Donald Trump anunciará a su candidato para ser el próximo juez de la Corte Suprema el 9 de julio, según dijo el viernes a periodistas que viajaban con él en el Air Force One rumbo a Nueva Jersey.

"Lo reduje a alrededor de cinco" candidatos, incluidas dos mujeres, dijo Trump, quien también aseguró que no preguntará a los que están siendo considerados como reemplazo del juez retirado Anthony Kennedy acerca de su posición sobre el derecho al aborto, aunque en la campaña en 2016 dijo que buscaría colocar a un "pro-vida" en la máxima corte.

"Me gustan todos ellos", dijo Trump sobre los candidatos.

Un nuevo puesto se abrió entre los nueve miembros de la corte con el anunciado retiro del juez Kennedy, quien fue por años el voto del desempate entre jueces liberales y conservadores.

Con la nominación del sucesor, Trump tiene la oportunidad de inclinar al alto tribunal decisivamente hacia la derecha.

Expertos y legisladores han dicho que los derechos reproductivos de las mujeres en Estados Unidos podría ponerse en juego, con una nueva justicia potencialmente conservadora que daría suficiente apoyo para revocar la histórica decisión de la corte de 1973 sobre el derecho al aborto.

"No voy a hacerles ese pregunta", dijo Trump al señalar que no investigará la posición de los candidatos sobre la decisión del caso Roe vs Wade de 1973.

Actualmente hay tres mujeres en la corte: Ruth Bader Ginsburg, Sonia Sotomayor y Elena Kagan. Todas ellas designadas por presidentes demócratas. Una cuarta mujer sería un récord para la Corte Suprema de Estados Unidos.

Trump había dicho que elegiría al sucesor de Kennedy de una lista de 25 personas. El presidente dijo que uno o dos prospectos para la corte irían a su club en Bedminster, en New Jersey, "solo para una entrevista" durante el fin de semana y que tiene previsto entrevistar a "seis o siete" candidatos en total.

El retiro de Kennedy anunciado el miércoles da a Trump una oportunidad de designar a un segundo juez en el máximo tribunal. Su primer nominado fue Neil Gorsuch, confirmado el año pasado por el Senado de Estados Unidos.