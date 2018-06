Trump sorprende con el cese de las maniobras militares con Corea del Sur

Horas después de su anticipada cumbre con Kim Jong-un en Singapur, el presidente Donald Trump confirmó que pondrá fin a las maniobras militares conjuntas con Corea del Sur, las que calificó de demasiado provocativas y caras.

"Vamos a parar las maniobras militares, lo que nos ahorrará mucho dinero, salvo que comprobemos que las futuras negociaciones no transcurran como deberían", dijo el mandatario estadounidense durante una conferencia de prensa luego de su histórico encuentro con el líder norcoreano.

Trump no dijo, sin embargo, cuándo se concretará su promesa, que modificaría por completo la postura militar de Estados Unidos en la región.

Los mandos militares del país norteamericano se vieron visiblemente sorprendidos por el anuncio.

El comando de las fuerzas estadounidenses en Corea del Sur (USFK) "no recibió instrucción alguna sobre la implementación o el cese de las maniobras, incluido el ejercicio Ulchi Freedom Guardian" , previsto para el fin del verano boreal, dijo un portavoz en un comunicado.

"Mantendremos nuestra postura militar mientras no recibamos nuevas instrucciones del departamento de Defensa y/o del Comando Indo-Pacífico (IndoPacom)", precisó.

Unos 17 mil 500 militares estadounidenses participaron el año pasado en las maniobras conjuntas Ulchi Freedom Guardian, que tienen lugar anualmente, a fines de agosto, principios de setiembre.

Estas maniobras, destinadas a reforzar la preparación ante una eventual invasión norcoreana, involucran a soldados de todas las armas llegados, además de Estados Unidos y Corea del Sur, de países aliados como Australia, Canadá, Gran Bretaña, Francia o Nueva Zelanda.

…Got along great with Kim Jong-un who wants to see wonderful things for his country. As I said earlier today: Anyone can make war, but only the most courageous can make peace! #SingaporeSummit

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 12, 2018