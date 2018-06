VIDEO. ¡Histórico! Trump y Kim Jong-un estrechan manos por primera vez en Singapur

Llegó el día. El presidente estadounidense Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un se dieron este lunes (martes, en Singapur) un histórico apretón de manos, mismo que marcó el inicio de una anticipada cumbre entre ambos.

Esta imagen simbólica, y hasta hace poco inimaginable, se produce tras décadas de tensiones provocadas por las ambiciones nucleares de Pyongyang, pero luego de un espectacular acercamiento diplomático acelerado en los últimos meses.

Los dos líderes, de recorrido y estilos totalmente opuestos, se estrecharon la mano durante varios segundos y se dijeron algunas palabras, antes de posar, Kim con el semblante serio y Trump con una sonrisa, ante los periodistas. De fondo, en el lobby del lujoso hotel Capella, doce banderas estadounidenses y norcoreanas (seis por cada país) intercaladas.

— Department of State (@StateDept) June 12, 2018

. @POTUS Donald J. Trump meets North Korean leader Kim Jong Un in Singapore. #SingaporeSummit pic.twitter.com/CWhiLO4dAa

Tras la pintoresca escena, presenciada por millones alrededor del mundo, los dos mandatarios caminaron juntos hasta una sala, a la cual la prensa tuvo acceso por apenas un minuto para tomar fotografías y escuchar unas breves declaraciones por parte de Trump. "Tendremos una relación fantástica, no tengo ninguna duda", dijo el magnate, sonriendo junto a Kim.

Por su parte el líder norcoreano reconoció que "no había sido fácil" llegar hasta allí. "Los viejos prejuicios y prácticas fueron obstáculos en nuestro camino hacia adelante pero los superamos todos y hoy estamos aquí", aseguró.

.@POTUS Donald J. Trump meets with North Korean leader Kim Jong Un at the #SingaporeSummit. pic.twitter.com/L3BcOPP26J

— Department of State (@StateDept) June 12, 2018