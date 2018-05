Trump confirma que un alto funcionario norcoreano está viajando a Estados Unidos

Días después de que cancelara y luego volviera a abrir la puerta a la esperada cumbre con Kim Jong-un, el presidente Donald Trump, informó que el general Kim Young Chol, alto funcionario de Corea del Norte, está viajando hacia Estados Unidos para tratar el tema de la reunión.

A través de un mensaje matutino publicado en su cuenta de Twitter, el mandatario norteamericano señaló que su gobierno ha armado "un gran equipo" para entablar las conversaciones previas a la anticipada cumbre.

"Hemos armado un gran equipo para nuestras pláticas con Corea del Norte. Actualmente están realizándose reuniones de cara a la cumbre, y más. Kim Young Chol, vicepresidente del partido gobernante de Corea del Norte, viaja ahora a Nueva York. Una sólida respuesta a mi carta, ¡gracias!", escribió Trump.

We have put a great team together for our talks with North Korea. Meetings are currently taking place concerning Summit, and more. Kim Young Chol, the Vice Chairman of North Korea, heading now to New York. Solid response to my letter, thank you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2018