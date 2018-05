FOTOS. Trump agradece a soldados al conmemorar el Día de los Caídos

En el que representó el segundo Día de los Caídos desde que asumió su mandato, el presidente Donald Trump conmemoró este lunes, durante una solemne ceremonia, la importante fecha, depositando una corona de flores en la Tumba del Soldado Desconocido en el Cementerio Nacional de Arlington, en Virginia.

El mandatario dijo que se encontraba en “territorio sagrado” para rendir honor “a las vidas y hazañas de los héroes más grandes” de la nación.

Trump habló ante miembros del gabinete, líderes militares, ex combatientes, familias de soldados caídos y otros reunidos en el anfiteatro de mármol cerca de la Tumba del Soldado Desconocido.

Antes de llegar a Arlington, el jefe del ejecutivo dijo en Twitter que “para aquellos que murieron por nuestro gran país estarían muy felices y contentos de ver lo bien que hoy está nuestra nación”.

Happy Memorial Day! Those who died for our great country would be very happy and proud at how well our country is doing today. Best economy in decades, lowest unemployment numbers for Blacks and Hispanics EVER (& women in 18years), rebuilding our Military and so much more. Nice!

“En este Día de los Caídos, sé que todos están recordando a los soldados caídos que pagaron el precio máximo por su país, y es un país que todos amamos”, dijo Trump en un video compartido asimismo esta mañana.

Por su parte, la primera dama, Melania Trump, tuiteó un agradecimiento dirigido “a todos los miembros del servicio & sus familias quienes se sacrifican tanto para mantenernos seguros”.

On #MemorialDay we honor the many Americans who laid down their lives for our great country. As one nation under God, we come together to remember that freedom isn’t free. Thank you to all the service members & their families who sacrifice so much to keep us safe. 🇺🇸 pic.twitter.com/H6yhNQXyPg

— Melania Trump (@FLOTUS) May 28, 2018