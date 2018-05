Salvadoreños "vinieron a buscar trabajo" y los capturaron tras enfrentamiento armado

Cinco presuntos integrantes de la pandilla del Barrio 18 fueron capturados en la colonia Santa Marta, en la zona 5 de Mixco, luego de que se enfrentaran a balazos con la Policía Nacional Civil (PNC).

Entre los capturados está Kevin Eduardo Castro, de 24 años, y Andy Joel Espinoza Aguilar, de 22, de nacionalidad salvadoreña.

Los supuestos pandilleros fueron trasladados por la Policía a la comisaría 16, ubicada en la calzada San Juan, previo a ser llevados a la Torre de Tribunales donde deberán solventar su situación judicial.

No me han encontrado nada, yo estaba con mi muchacha y mi hija de tres años. Soy salvadoreño, a buscar trabajo he venido”, dijo Castro luego de su captura en la colonia Santa Marta.