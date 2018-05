Trump habla sobre el estado de salud de su esposa tras la operación a la que fue sometida

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, “está bien” y recibirá el alta médica “en 2 o 3 días”, escribió este lunes en Twitter el presidente Donald Trump.

Melania tuvo que ser hospitalizada el lunes para ser sometida a una intervención quirúrgica por un problema “benigno” en el riñón.

Según la Casa Blanca, la primera dama se encuentra en el hospital militar de Walter Reed, en el estado de Maryland, cercano a Washington, que en un primer momento había informado que la paciente estaría ingresada toda la semana.

“Nuestra gran primera dama va muy bien. Saldrá del hospital en dos o tres días. ¡Gracias por tanto amor y apoyo!”, tuiteó el martes el mandatario.

Our great First Lady is doing really well. Will be leaving hospital in 2 or 3 days. Thank you for so much love and support!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 15, 2018