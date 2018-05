Alejandra Carrillo renuncia al MR por diferencias con Luis Hernández Azmitia

La diputada Mayra Alejandra Carrillo de León renunció al partido Movimiento Reformador (MR) por diferencias con Luis Hernández Azmitia, jefe de bancada de ese partido, y se declaró independiente.

Carrillo presentó su carta de renuncia al bloque al que pertenecía con atención al presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar.

En lo personal tengo una agenda enfocada a la niñez y la adolescencia y lastimosamente no he tenido el apoyo con respecto a la jefatura; hay algunos procesos en algunas comisiones que se han visto entorpecidos por la jefatura actual. Es por eso que decidí ser una diputada independiente", indicó la diputada.

Por otra parte, la legisladora también aseguró que desea evitar malos entendidos con respecto a algunas posturas que han tenido sus compañeros con ciertos funcionarios.

Prefiero no ser tomada en cuenta en esos 83 diputados que dicen tener el respaldo para una posible citación o interpelación para funcionarios", aseguró.

Con respecto a los problemas internos que tiene el bloque MR actualmente, Carrillo indicó que el exceso de citaciones a ministros ha sido una de los principales.

Han habido algunas citaciones que no han tenido mucho sentido. Al principio del año se realizaron más de 30 citaciones a un ministerio en específico donde no sé con qué finalidad se llegan esa cantidad de citaciones a un ministro", dijo.

Finalmente, la diputada también dijo que el trato que se le ha dado al Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, no ha sido el más adecuado.

La postura con respecto al PDH creo que no es la adecuada, es irrespetuosa y también creo que no debería de hablar en nombre de los diputados que conformamos bancadas, específicamente hay algunos funcionarios que se han quejado de las intensas citaciones que se han tenido por parte de la bancada de MR y yo no quisiera ser parte de esta agenda", sentenció Carrillo.