Israel “apoya totalmente” decisión de Estados Unidos sobre acuerdo con Irán

En un discurso difundido por la televisión local inmediatamente después del anuncio de Donald Trump, el primer ministro Benjamín Netanyahu aseguró que Israel “apoya totalmente la decisión valiente tomada hoy (…) de rechazar el desastroso acuerdo nuclear” con Irán.

Netanyahu, cuyo país se considera como el objetivo designado de un Teherán con armas atómicas, es uno de los más ardientes detractores del acuerdo firmado en 2015.

El primer ministro israelí recordó, además, que se opuso al acuerdo “desde el principio”, porque “no solo este acuerdo bloquea la vía a Irán hacia la bomba nuclear, sino que abre la vía hacia un arsenal completo de bombas nucleares, y ello en unos años”.

Afirmó, además, que el cese progresivo de las sanciones que acompañan el acuerdo produjo “resultados desastrosos”. “El acuerdo no hizo retroceder el riesgo de guerra, lo acercó, el acuerdo no limitó la actuación agresiva de Irán, lo aumentó formidablemente” en toda la región, declaró.

Thank you President Trump for your bold decision and your commitment to prevent Iran from ever getting nuclear weapons. @realDonaldTrump pic.twitter.com/F8lldwqhID

— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) May 8, 2018