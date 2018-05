“Estados Unidos ya no hace amenazas vacías”: Trump anuncia retirada del acuerdo con Irán

Ante los periodistas reunidos este martes en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump anunció finalmente su decisión sobre el acuerdo nuclear con Irán.

Reafirmando las versiones que habían circulado en los medios desde hace varios días, el mandatario confirmó que Estados Unidos se retira del acuerdo firmado en 2015, el cual calificó de “mal negociado” y “unilateral”.

“Estados Unidos ya no hace amenazas vacías”, dijo Trump, acusando al gobierno iraní de haber intentado conseguir armas nucleares. “Este ha sido un acuerdo unilateral que nunca debió haberse hecho. No trajo la paz, no trajo la calma y nunca lo hará”, comentó.

El presidente estadounidense recordó que en octubre anunció que dicho acuerdo debía ser “renegociado o terminado”, y que en enero volvió a repetir esas condiciones, advirtiendo que si esto no se llevaba a cabo, Estados Unidos saldría del mismo.

“No permitiremos que nos amenacen con la destrucción (…) Hoy envío un mensaje crítico: Estados Unidos no hace amenazas vacías; cuando yo hago promesas, las mantengo”, afirmó.

“Estamos unidos en nuestro entendimiento y convicción de que Irán no debe nunca adquirir un arma nuclear. Y de estas consultas resulta claro para mí que no podemos prevenir una bomba nuclear iraní bajo la estructura podrida de este acuerdo”, dijo.

Trump también aseguró que Estados Unidos “trabajará” con sus aliados para “encontrar una solución real a la amenaza nuclear de Irán”.

No obstante, su homólogo francés, Emmanuel Macron, reaccionó casi inmediatamente en Twitter y lamentó, en nombre de su país, Alemania y Gran Bretaña, la decisión del presidente norteamericano.

“Francia, Alemania y el Reino Unido lamentan la decisión de Estados Unidos de dejar el JCPOA (acrónimo por el que se conoce el acuerdo nuclear con Irán). El régimen de no proliferación nuclear está en juego”, escribió.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 8, 2018